October 23, 2025

NFL Pickem Week 8: Miami Blues: The NFL returns tonight with the Vikings facing the Chargers at Sofi Stadium. Six teams have a bye this weekend, which couldn't have come soon enough for the Jaguars. Jagsnumberone leads the pickem standings. Make your picks and think good thoughts for Mike McDaniel, who is struggling so badly in Miami he can't afford full-size pants.

posted by rcade to football at 09:47 AM - 13 comments