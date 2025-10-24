NFL Pickem Week 8: Miami Blues: The NFL returns tonight with the Vikings facing the Chargers at Sofi Stadium. Six teams have a bye this weekend, which couldn't have come soon enough for the Jaguars. Jagsnumberone leads the pickem standings. Make your picks and think good thoughts for Mike McDaniel, who is struggling so badly in Miami he can't afford full-size pants.
My picks:
Chargers by 3
Falcons by 7 (lock)
Bengals by 10 (lock)
Patriots by 4
Eagles by 3 (lock)
Bills by 14 (lock)
Ravens by 7
49ers by 6
Buccaneers by 9 (lock)
Broncos by 3
Colts by 17 (lock)
Steelers by 4
Chiefs by 13 (lock)
posted by jagsnumberone at 11:01 AM on October 23, 2025
My picks:
Chargers by 3 (lock)
Falcons by 14 (lock)
Bengals by 7
Patriots by 3
Eagles by 7 (lock)
Bills by 7 (lock)
Ravens by 3
49ers by 7 (lock)
Buccaneers by 7 (lock)
Broncos by 3
Colts by 14 (lock)
Packers by 3
Chiefs by 17 (lock)
I can't find upsets to like this time around. Denver and Dallas should be another Mile High shootout. In 2013 Tony Romo threw for 506 yards and four touchdowns and lost the game 51-48! Houston favored at home by 1.5 against San Francisco is a surprise. Even Chauncey Billups wouldn't take that bet.
posted by rcade at 11:14 AM on October 23, 2025
My picks:
Vikings by 3 (lock)
Falcons by 7 (lock)
Bengals by 5 (lock)
Patriots by 2
Eagles by 8 (lock)
Bills by 3
Bears by 6 (lock)
49ers by 5 (lock)
Buccaneers by 3 (lock)
Broncos by 3 (lock)
Colts by 12 (lock)
Steelers by 2
Chiefs by 9 (lock)
posted by The_Black_Hand at 01:02 PM on October 23, 2025
My picks:
Chargers by 7 (lock)
Falcons by 14 (lock)
Bengals by 15 (lock)
Patriots by 10 (lock)
Eagles by 17 (lock)
Bills by 27 (lock)
Ravens by 6
49ers by 3
Buccaneers by 8 (lock)
Cowboys by 5
Colts by 16 (lock)
Packers by 9 (lock)
Chiefs by 19 (lock)
posted by tommybiden at 01:40 PM on October 23, 2025
My picks:
Chargers by 6
Falcons by 10 (lock)
Bengals by 7
Patriots by 10 (lock)
Eagles by 10 (lock)
Bills by 10 (lock)
Bears by 7
49ers by 6
Buccaneers by 10 (lock)
Broncos by 6
Colts by 14 (lock)
Packers by 7
Chiefs by 12 (lock)
posted by NoMich at 01:43 PM on October 23, 2025
My picks:
Chargers by 3
Falcons by 9
Bengals by 13 (lock)
Patriots by 6
Eagles by 10 (lock)
Bills by 6
Ravens by 14 (lock)
49ers by 7
Buccaneers by 3
Cowboys by 3
Colts by 3
Steelers by 6
Chiefs by 10 (lock)
posted by rumple at 02:15 PM on October 23, 2025
My picks:
Chargers by 7
Falcons by 14 (lock)
Bengals by 13 (lock)
Patriots by 6 (lock)
Eagles by 9
Bills by 17 (lock)
Bears by 3
49ers by 6
Buccaneers by 10 (lock)
Broncos by 7
Colts by 16 (lock)
Packers by 9
Chiefs by 12 (lock)
As bad as I am at picking these things, at least I'm still in the top 10 in the standings. That's something anyway.
posted by Howard_T at 02:39 PM on October 23, 2025
My picks:
Chargers by 4
Falcons by 8
Bengals by 6
Patriots by 9 (lock)
Eagles by 7
Bills by 9
Bears by 4
49ers by 9
Buccaneers by 14 (lock)
Broncos by 8
Colts by 24 (lock)
Packers by 5
Chiefs by 17 (lock)
posted by Ufez Jones at 03:49 PM on October 23, 2025
My picks:
Chargers by 6
Falcons by 13 (lock)
Bengals by 7
Patriots by 6
Eagles by 4
Bills by 6
Ravens by 3
49ers by 10
Buccaneers by 13 (lock)
Cowboys by 3
Colts by 17 (lock)
Packers by 4
Chiefs by 17 (lock)
posted by tahoemoj at 03:52 PM on October 23, 2025
My picks:
Chargers by 3
Falcons by 10 (lock)
Bengals by 6 (lock)
Patriots by 3
Eagles by 7 (lock)
Bills by 6
Ravens by 3
49ers by 3
Buccaneers by 6 (lock)
Broncos by 3
Colts by 17 (lock)
Packers by 3
Chiefs by 7 (lock)
posted by tron7 at 04:35 PM on October 23, 2025
My picks:
Chargers by 4
Falcons by 4
Bengals by 7
Patriots by 10 (lock)
Eagles by 14 (lock)
Bills by 5
Bears by 4
Texans by 6
Buccaneers by 7
Broncos by 10 (lock)
Colts by 10 (lock)
Steelers by 3
Commanders by 3
posted by bender at 11:43 PM on October 23, 2025
My picks:
Chargers by 5
Falcons by 4
Bengals by 6
Browns by 4
Eagles by 7 (lock)
Bills by 14 (lock)
Bears by 3
49ers by 12 (lock)
Buccaneers by 8 (lock)
Cowboys by 13 (lock)
Colts by 17 (lock)
Packers by 6
Chiefs by 21 (lock)
posted by ic23b at 11:58 PM on October 23, 2025
There's an error I'm fixing in the Bengals score, so that will adjust the totals.
posted by rcade at 09:50 AM on October 23, 2025