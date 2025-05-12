NFL Pickem Week 14: The Eagles Have Landed: The NFL returns tonight with the Dallas Cowboys visiting the Detroit Lions seven days after their Thanksgiving Day games. The Philadelphia Eagles will attempt to arrest their descent on Monday night in a road trip to face the Los Angeles Chargers at Sofi Stadium. Jagsnumberone leads the pickem standings and Ufez wins an upset-filled week with 90. Make your picks.
My picks:
Cowboys by 8 (lock)
posted by NoMich at 03:18 PM on December 04, 2025
My picks:
Lions by 13 (lock)
Seahawks by 14 (lock)
Bills by 13 (lock)
Vikings by 6
Dolphins by 7
Buccaneers by 10 (lock)
Jaguars by 6
Ravens by 7
Broncos by 10 (lock)
Packers by 7
Rams by 10 (lock)
Chiefs by 9
Chargers by 6
posted by rumple at 03:45 PM on December 04, 2025
My picks:
Lions by 7
Seahawks by 10 (lock)
Bengals by 3
Browns by 3
Vikings by 6
Dolphins by 11
Buccaneers by 10 (lock)
Jaguars by 3
Ravens by 4
Broncos by 14 (lock)
Packers by 3
Rams by 17 (lock)
Texans by 4
Eagles by 6
posted by jagsnumberone at 04:16 PM on December 04, 2025
My picks:
Lions by 3
Seahawks by 17 (lock)
Bengals by 3
Browns by 6
Commanders by 7
Jets by 4
Buccaneers by 19 (lock)
Jaguars by 6
Ravens by 5
Broncos by 11 (lock)
Bears by 8
Rams by 12 (lock)
Chiefs by 6
Chargers by 5
My winning a week may be the biggest upset of all.
posted by Ufez Jones at 06:29 PM on December 04, 2025
My picks:
Lions by 14 (lock)
posted by bender at 06:54 PM on December 04, 2025
My picks:
Cowboys by 4 (lock)
posted by tahoemoj at 07:11 PM on December 04, 2025
My picks:
Cowboys by 5
posted by tommybiden at 07:41 PM on December 04, 2025
Revised picks:
Seahawks by 19 (lock)
Bills by 12 (lock)
Browns by 2
Vikings by 4
Dolphins by 10 (lock)
Buccaneers by 18 (lock)
Colts by 4
Ravens by 11 (lock)
Broncos by 12 (lock)
Packers by 8 (lock)
Rams by 16 (lock)
Chiefs by 13 (lock)
Chargers by 9 (lock)
posted by tommybiden at 07:44 PM on December 04, 2025
My picks:
Lions by 6
Seahawks by 13 (lock)
Bills by 6
Browns by 6
Commanders by 3
Dolphins by 3
Buccaneers by 13 (lock)
Colts by 6 (lock)
Ravens by 3
Broncos by 10 (lock)
Packers by 13 (lock)
Rams by 6 (lock)
Chiefs by 3 (lock)
Eagles by 3
posted by tron7 at 08:15 PM on December 04, 2025
My picks:
Lions by 3
Seahawks by 7 (lock)
Bills by 7
Browns by 3
Vikings by 3
Dolphins by 7 (lock)
Buccaneers by 14 (lock)
Colts by 2
Ravens by 7
Raiders by 3
Bears by 3
Rams by 10 (lock)
Chiefs by 3 (lock)
Eagles by 4
Colts at Jaguars is 53%/47% on Yahoo's pickem. This is the NFL's top-ranked run defense against Jonathan Taylor and I'm going with Jacksonville with some trepidation. I'm going with the Raiders to upset the Broncos at home. Denver seems poised for a market correction. I also like Chicago over Green Bay at Lambeau.
posted by rcade at 03:03 PM on December 04, 2025