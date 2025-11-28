NFL Pickem Week 13: Trippin' on Tryptophan: The NFL's Thanksgiving tripleheader features Packers at Lions, Chiefs at Cowboys and Bengals at Ravens. There's also a Black Friday game of Bears at Eagles, completing the "Lions, Tigers and Bears, oh, my!" trifecta. Jagsnumberone holds on to first in the pickem standings with 830 points, 25 ahead of me. Tommybiden won the week with 90, hitting 8 of 9 locks. Happy Thanksgiving one and all.
posted by rcade at 09:05 PM on November 26, 2025
My picks:
Lions by 13
Cowboys by 3
Ravens by 6
Eagles by 7
49ers by 3
Jaguars by 9 (lock)
Texans by 3
Dolphins by 13
Falcons by 4
Cardinals by 3
Rams by 16 (lock)
Seahawks by 3
Bills by 6
Chargers by 10 (lock)
Broncos by 14 (lock)
Patriots by 7
posted by jagsnumberone at 10:15 PM on November 26, 2025
My picks:
Lions by 6 (lock)
Cowboys by 9 (lock)
Bengals by 3 (lock)
Eagles by 4 (lock)
49ers by 14 (lock)
Jaguars by 7 (lock)
Colts by 8 (lock)
Dolphins by 7 (lock)
Jets by 4 (lock)
Cardinals by 11
Rams by 6 (lock)
Seahawks by 7 (lock)
Bills by 13 (lock)
Chargers by 7 (lock)
Broncos by 10 (lock)
Patriots by 13 (lock)
posted by tahoemoj at 11:17 PM on November 26, 2025
My picks:
Lions by 7
Chiefs by 6
Bengals by 4
Eagles by 11
posted by Ufez Jones at 12:33 AM on November 27, 2025
My picks:
Lions by 8 (lock)
Chiefs by 5 (lock)
Ravens by 20 (lock)
Eagles by 7
Jaguars by 7 (lock)
Colts by 4
Dolphins by 6
Falcons by 5
Buccaneers by 3
Rams by 14 (lock)
Seahawks by 13 (lock)
Bills by 8 (lock)
Chargers by 9 (lock)
Broncos by 8 (lock)
Patriots by 9 (lock)
posted by tommybiden at 08:09 AM on November 27, 2025
My picks:
Lions by 9
Cowboys by 7
Ravens by 13 (lock)
Eagles by 10
49ers by 13 (lock)
Jaguars by 16 (lock)
Texans by 3
Dolphins by 3
Jets by 6
Buccaneers by 7
Rams by 9 (lock)
Seahawks by 11
Steelers by 6
Chargers by 8
Broncos by 4
Patriots by 7
posted by Howard_T at 08:22 AM on November 27, 2025
My picks:
Lions by 6 (lock)
Chiefs by 14 (lock)
Ravens by 8 (lock)
Eagles by 3
49ers by 6
Jaguars by 8 (lock)
Texans by 3
Dolphins by 21 (lock)
Jets by 3
Buccaneers by 8 (lock)
Rams by 17 (lock)
Seahawks by 12 (lock)
Bills by 3
Chargers by 17 (lock)
Broncos by 7 (lock)
Patriots by 5
posted by ic23b at 12:57 PM on November 27, 2025
My picks:
Chiefs by 7
Ravens by 7
Eagles by 6
Browns by 3
Jaguars by 6
Colts by 7
Dolphins by 9 (lock)
Buccaneers by 10 (lock)
Seahawks by 14 (lock)
Bills by 7
Chargers by 13 (lock)
Broncos by 13 (lock)
Patriots by 17 (lock)
posted by rumple at 02:32 PM on November 27, 2025
My picks:
Chiefs by 7
Ravens by 3
Eagles by 7
Browns by 2
Titans by 3
Colts by 4
Saints by 3
Falcons by 3
Buccaneers by 10 (lock)
Rams by 5
Seahawks by 7
Steelers by 3
Chargers by 10 (lock)
Broncos by 3
Patriots by 17 (lock)
posted by bender at 03:17 PM on November 27, 2025
My picks:
Lions by 3
Cowboys by 3
Ravens by 10 (lock)
Eagles by 3
49ers by 7 (lock)
Jaguars by 10 (lock)
Colts by 7 (lock)
Dolphins by 7 (lock)
Buccaneers by 7
Rams by 13 (lock)
Seahawks by 17 (lock)
Bills by 3
Chargers by 14 (lock)
Broncos by 7
Patriots by 10 (lock)
I shouldn't pick Dallas but they have a knack for winning on this holiday. I am hoping Shadeur Sanders does well at home against the Niners but I can't see an upset happening. It feels like the distant past when the Commanders were a playoff team. I'm still kinda rooting for Dan Quinn.
posted by rcade at 09:04 PM on November 26, 2025