NFL Pickem Week 12: War of Attrition: The NFL returns tonight with the Buffalo Bills visiting the Houston Texans on the bookstore site. The league has no more pedestrian football to inflict on Europe but four teams are on bye. Jagsnumberone leads the pickem standings by 20 over Bender. Tron7 wins the week with 101 and climbs to fourth place. Make your picks and think of the endangered quarterback.
My picks:
Bills by 13 (lock)
Bears by 7 (lock)
Patriots by 17 (lock)
Lions by 13 (lock)
Packers by 10 (lock)
Seahawks by 13 (lock)
Colts by 7 (lock)
Jets by 13 (lock)
Browns by 3 (lock)
Jaguars by 9 (lock)
Cowboys by 4 (lock)
Falcons by 7 (lock)
Panthers by 6 (lock)
posted by tahoemoj at 01:31 PM on November 20, 2025
My picks:
Bills by 6 (lock)
Steelers by 3
Patriots by 7
Lions by 9 (lock)
Packers by 4
Seahawks by 7 (lock)
Chiefs by 3
Ravens by 6 (lock)
Raiders by 2
Jaguars by 17 (lock)
Eagles by 4
Falcons by 7
49ers by 7 (lock)
posted by jagsnumberone at 02:37 PM on November 20, 2025
My picks:
Bills by 7
Bears by 3
Patriots by 12 (lock)
Lions by 10 (lock)
Packers by 7
Seahawks by 10 (lock)
Chiefs by 3
Ravens by 7 (lock)
Raiders by 3
Cardinals by 4
Eagles by 5
Saints by 2
49ers by 9 (lock)
This appears to be missing the Sunday Night Bucs @ Rams
Rams by 7
posted by bender at 03:10 PM on November 20, 2025
My picks:
Bills by 10 (lock)
posted by Ufez Jones at 04:21 PM on November 20, 2025
My picks:
Bills by 15 (lock)
Bears by 7
Bengals by 3
Giants by 14 (lock)
Packers by 10 (lock)
Seahawks by 12 (lock)
Chiefs by 6 (lock)
Ravens by 13 (lock)
Raiders by 4
Jaguars by 8
Eagles by 5
Falcons by 8 (lock)
49ers by 11 (lock)
.....and what bender said
Rams by 7 (lock)
posted by tommybiden at 04:27 PM on November 20, 2025
My picks:
Bills by 9 (lock)
Bears by 3
Patriots by 10 (lock)
Lions by 13 (lock)
Packers by 9 (lock)
Seahawks by 17 (lock)
Chiefs by 6
Ravens by 10 (lock)
Raiders by 6
Cardinals by 3
Eagles by 7
Saints by 6
49ers by 13 (lock)
Rams by 14 LOCK
I like contending .... for the Costanza....
posted by rumple at 04:35 PM on November 20, 2025
My picks:
Bills by 8 (lock)
Bears by 6
Patriots by 9
Lions by 11
Packers by 12
Seahawks by 12 (lock)
Chiefs by 9
Ravens by 13 (lock)
Raiders by 7
Jaguars by 5
Eagles by 6
Falcons by 3
49ers by 12 (lock)
In some of the games, picking a winner between 2 good teams is difficult. In others, picking the loser is even more difficult.
posted by Howard_T at 05:07 PM on November 20, 2025
My picks:
Bills by 20 (lock)
Bears by 4
Patriots by 8 (lock)
Lions by 18 (lock)
Packers by 6 (lock)
Seahawks by 9 (lock)
Colts by 5
Ravens by 13 (lock)
Browns by 3
Jaguars by 5
Eagles by 17 (lock)
Saints by 4
49ers by 6
GO LIONS
posted by ic23b at 05:55 PM on November 20, 2025
My picks:
Steelers by 3
Patriots by 7
Lions by 13 (lock)
Packers by 6 (lock)
Seahawks by 17 (lock)
Colts by 3
Ravens by 6 (lock)
Raiders by 3
Jaguars by 6
Eagles by 3
Falcons by 3
49ers by 7 (lock)
posted by tron7 at 08:26 PM on November 20, 2025
My picks:
Bills by 7 (lock)
posted by rcade at 01:20 PM on November 20, 2025