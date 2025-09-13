NFL Pickem Week 2: Wake Up, Al!: The NFL kicks off week 2 tonight with more low-energy Al Michaels on Amazon Prime. Make your picks.
My picks:
Packers by 4
Bengals by 13 (lock)
Cowboys by 6
Lions by 7 (lock)
Rams by 10 (lock)
Dolphins by 3
49ers by 3
Bills by 7 (lock)
Seahawks by 6
Ravens by 10 (lock)
Colts by 3
Cardinals by 6
Eagles by 7
Vikings by 4
Buccaneers by 3
Chargers by 6
posted by tahoemoj at 12:42 PM on September 11, 2025
My picks:
Packers by 7
Bengals by 7
Cowboys by 7
Lions by 7
Rams by 7
Patriots by 7
49ers by 7
Bills by 7
Steelers by 7
Ravens by 7
Broncos by 7
Cardinals by 7
Chiefs by 7
Vikings by 7
Texans by 7
Chargers by 7
posted by NoMich at 01:19 PM on September 11, 2025
Revised picks:
Cowboys by 7 (lock)
Rams by 7 (lock)
Bills by 7 (lock)
Ravens by 7 (lock)
Cardinals by 7 (lock)
posted by NoMich at 01:20 PM on September 11, 2025
My picks:
Packers by 4
Bengals by 3
Giants by 3
Lions by 10 (lock)
Rams by 7
Dolphins by 2
49ers by 4
Bills by 5
Steelers by 7
Ravens by 14 (lock)
Colts by 4
Cardinals by 7
Chiefs by 3
Vikings by 7
Texans by 7
Raiders by 2
posted by bender at 01:54 PM on September 11, 2025
My picks:
Commanders by 10 (lock)
Bengals by 10 (lock)
Cowboys by 10 (lock)
Lions by 10 (lock)
Rams by 10 (lock)
Dolphins by 5 (lock)
49ers by 5 (lock)
Bills by 10 (lock)
Seahawks by 5 (lock)
Browns by 14 (lock)
Colts by 5 (lock)
Cardinals by 10 (lock)
Eagles by 5 (lock)
Falcons by 5 (lock)
Texans by 5 (lock)
Chargers by 10 (lock)
posted by tommybiden at 02:05 PM on September 11, 2025
My picks:
Packers by 3
Jaguars by 6
Cowboys by 7 (lock)
Lions by 10 (lock)
Rams by 3
Dolphins by 14
49ers by 4
Bills by 3 (lock)
Steelers by 10 (lock)
Ravens by 7 (lock)
Broncos by 3
Cardinals by 4
Chiefs by 4
Vikings by 3
Texans by 9
Chargers by 4
posted by jagsnumberone at 02:16 PM on September 11, 2025
My picks:
Packers by 6
Bengals by 3
Cowboys by 3
Lions by 3
Rams by 6
Patriots by 3
49ers by 6
Bills by 6
Seahawks by 3
Ravens by 8
Broncos by 3
Cardinals by 6
Eagles by 3
Vikings by 3
Buccaneers by 3
Chargers by 3
posted by tron7 at 05:37 PM on September 11, 2025
My picks:
Commanders by 3
Bengals by 12 (lock)
Cowboys by 10 (lock)
Lions by 17 (lock)
Rams by 9 (lock)
Dolphins by 4
49ers by 3
Bills by 17 (lock)
Steelers by 5 (lock)
Ravens by 21 (lock)
Broncos by 4 (lock)
Cardinals by 9 (lock)
Eagles by 3
Vikings by 6 (lock)
Buccaneers by 6 (lock)
Chargers by 8 (lock)
GO LIONS !!!!!!
posted by ic23b at 05:40 PM on September 11, 2025
My picks:
Packers by 6
Bengals by 8
Cowboys by 11 (lock)
Lions by 9
Rams by 7
Patriots by 3
Saints by 6
Bills by 14 (lock)
Steelers by 8
Ravens by 16 (lock)
Colts by 4
Cardinals by 3
Chiefs by 6
Vikings by 7 (lock)
Buccaneers by 9 (lock)
Chargers by 11 (lock)
posted by Howard_T at 06:29 PM on September 11, 2025
The results so far prove that I am in over my head. This week should verify that.
posted by Howard_T at 06:32 PM on September 11, 2025
My picks:
Commanders by 4
posted by Ufez Jones at 07:26 PM on September 11, 2025
My picks:
Packers by 6
posted by rumple at 07:48 PM on September 11, 2025
My picks:
Commanders by 6
posted by rcade at 07:54 PM on September 11, 2025
Revised picks:
Bengals by 7
Cowboys by 14 (lock)
Lions by 7 (lock)
Rams by 10 (lock)
Patriots by 3
49ers by 3
Bills by 3
Steelers by 3
Ravens by 17 (lock)
Colts by 3
Cardinals by 7 (lock)
Chiefs by 3
Vikings by 3
Buccaneers by 3
Raiders by 3
The Chargers looked strong last week but I'm picking the Raiders anyway. Also going Chiefs over Eagles. I am a big believer in payback wins during early season rematches from the previous playoffs.
posted by rcade at 08:45 PM on September 12, 2025
Current Standings
posted by rcade at 11:51 AM on September 11, 2025