NFL Pickem Week 18: All the Marbles: The NFL ends the regular season with a doubleheader on Saturday, 14 games Sunday afternoon and a Sunday night game on NBC that decides the AFC North and a place in the playoffs. In our pickem standings Jagsnumber one leads by 63. Make your locks, I mean picks.
My picks:
Panthers by 5 (lock)
Seahawks by 5 (lock)
Falcons by 12 (lock)
Bengals by 17 (lock)
Vikings by 5 (lock)
Jaguars by 16 (lock)
Texans by 13 (lock)
Bills by 10 (lock)
Lions by 4 (lock)
Broncos by 8 (lock)
Chiefs by 5 (lock)
Rams by 19 (lock)
Patriots by 15 (lock)
Eagles by 9 (lock)
Ravens by 8 (lock)
Rogers, you missed my picks from last week
posted by tommybiden at 09:03 PM on January 02, 2026
My picks:
Panthers by 4
49ers by 5
Falcons by 4
Bengals by 15 (lock)
Vikings by 3
Cowboys by 6
Jaguars by 9 (lock)
Texans by 13 (lock)
Bills by 23 (lock)
Lions by 7
Broncos by 3
Raiders by 4
Rams by 21 (lock)
Patriots by 9 (lock)
Eagles by 14 (lock)
Ravens by 8 (lock)
posted by ic23b at 09:05 PM on January 02, 2026
My picks:
Panthers by 9 (lock)
Seahawks by 10 (lock)
Falcons by 10 (lock)
Bengals by 13 (lock)
Vikings by 10 (lock)
Cowboys by 13 (lock)
Jaguars by 17 (lock)
Texans by 14 (lock)
Bills by 13 (lock)
Bears by 9 (lock)
Broncos by 9 (lock)
Raiders by 7 (lock)
Rams by 10 (lock)
Patriots by 13 (lock)
Eagles by 9 (lock)
Steelers by 10 (lock)
lock'em all
posted by rumple at 11:25 PM on January 02, 2026
My picks:
Buccaneers by 10
49ers by 9
Falcons by 6
Browns by 7
Packers by 13 (lock)
Cowboys by 7
Jaguars by 17 (lock)
Texans by 7 (lock)
Bills by 9
Bears by 13
Broncos by 7 (lock)
Chiefs by 3
Rams by 14
Patriots by 16 (lock)
Eagles by 9
Steelers by 3
May all enjoy a happy, blessed, and prosperous year. May your teams always compete and reward your fandom.
posted by Howard_T at 11:28 PM on January 02, 2026
My picks:
Buccaneers by 3
49ers by 3
Falcons by 6
Bengals by 17
Vikings by 7
Cowboys by 3
Jaguars by 23 (lock)
Texans by 13 (lock)
Bills by 19 (lock)
Bears by 6
Chargers by 3
Chiefs by 4
Rams by 10 (lock)
Patriots by 3
Eagles by 7
Steelers by 7
posted by jagsnumberone at 11:55 AM on January 03, 2026
My picks:
Panthers by 3
49ers by 3
posted by rcade at 08:19 PM on January 02, 2026