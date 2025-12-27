December 24, 2025

NFL Pickem Week 17: Two Weeks Left: The NFL begins week 17 by encroaching on the NBA's turf with a Christmas Day tripleheader. Sad it had to start with the Cowboys and Commanders when neither is going to the playoffs. Jagsnumberone leads the pickem standings and I jump to second after winning the week with 103. Make your picks.

posted by rcade to football at 07:56 PM - 8 comments