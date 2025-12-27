NFL Pickem Week 17: Two Weeks Left: The NFL begins week 17 by encroaching on the NBA's turf with a Christmas Day tripleheader. Sad it had to start with the Cowboys and Commanders when neither is going to the playoffs. Jagsnumberone leads the pickem standings and I jump to second after winning the week with 103. Make your picks.
My picks:
Cowboys by 9 (lock)
Lions by 4 (lock)
Broncos by 9 (lock)
Chargers by 3
Ravens by 4
Bengals by 12 (lock)
Steelers by 10 (lock)
Titans by 3
Jaguars by 5
Buccaneers by 6
Patriots by 19 (lock)
Seahawks by 3
Raiders by 6
Bills by 3
Bears by 3
Rams by 17 (lock)
posted by ic23b at 08:26 PM on December 24, 2025
My picks:
Cowboys by 7
Vikings by 6
Broncos by 13 (lock)
Chargers by 13 (lock)
Packers by 17 (lock)
Bengals by 3
Steelers by 14 (lock)
Titans by 4
Jaguars by 3
Buccaneers by 12 (lock)
Patriots by 17 (lock)
Seahawks by 7
Raiders by 6
Bills by 7
Bears by 10 (lock)
Rams by 13 (lock)
posted by rumple at 10:26 PM on December 24, 2025
My picks:
Cowboys by 6
Vikings by 9
Chiefs by 3
Chargers by 7
Packers by 11 (lock)
Bengals by 18
Steelers by 4
Saints by 8
Jaguars by 9
Buccaneers by 16 (lock)
Patriots by 12
Seahawks by 13 (lock)
Raiders by 3
Bills by 6
49ers by 3
Rams by 10
Merry Christmas to all.
posted by Howard_T at 10:44 PM on December 24, 2025
My picks:
Cowboys by 3
Lions by 6
Broncos by 19 (lock)
Chargers by 3
Packers by 4
Bengals by 14 (lock)
Steelers by 6 (lock)
Saints by 4
Jaguars by 9
Buccaneers by 7
Patriots by 10 (lock)
Seahawks by 3
Raiders by 4
Bills by 6
49ers by 3
Rams by 13 (lock)
posted by jagsnumberone at 11:16 PM on December 24, 2025
My picks:
Commanders by 2
Lions by 10 (lock)
Broncos by 6
Chargers by 9 (lock)
Ravens by 3
Cardinals by 2
Steelers by 14 (lock)
Saints by 5
Jaguars by 5
Buccaneers by 12 (lock)
Patriots by 14 (lock)
Seahawks by 7
Raiders by 1
Bills by 4
49ers by 8 (lock)
Rams by 3
posted by bender at 04:36 AM on December 25, 2025
My picks:
Cowboys by 10 (lock)
Lions by 8 (lock)
Broncos by 12 (lock)
Chargers by 8 (lock)
Packers by 8 (lock)
Bengals by 12 (lock)
Steelers by 8 (lock)
Saints by 6 (lock)
Jaguars by 10 (lock)
Buccaneers by 5 (lock)
Patriots by 12 (lock)
Seahawks by 12 (lock)
Giants by 5 (lock)
Bills by 6 (lock)
49ers by 6 (lock)
Rams by 12 (lock)
posted by NoMich at 08:52 AM on December 25, 2025
My picks:
Cowboys by 10 (lock)
Lions by 13 (lock)
Broncos by 17 (lock)
Chargers by 10 (lock)
Packers by 4
Bengals by 8 (lock)
Steelers by 9
Titans by 3
Jaguars by 10
Buccaneers by 6
Patriots by 14 (lock)
Seahawks by 9
Raiders by 4
Bills by 8
Bears by 7
Rams by 10 (lock)
posted by Ufez Jones at 09:09 AM on December 25, 2025
My picks:
Cowboys by 10 (lock)
Lions by 7 (lock)
Broncos by 14 (lock)
Chargers by 3
Packers by 10 (lock)
Bengals by 7
Steelers by 3
Saints by 3
Jaguars by 10 (lock)
Buccaneers by 7
Patriots by 17 (lock)
Panthers by 3
Raiders by 3
Bills by 3
Bears by 3
Rams by 7 (lock)
posted by rcade at 08:10 PM on December 24, 2025