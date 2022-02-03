NBA Pickem Week 20: 13 Games in 5 Days Edition: Since the NBA Pickem began on SportsFilter there has never been a week with 13 nationally televised games. The previous record was 10. I'm still leading the contest and won the week with 50. The first games occur tonight on TNT with Hawks/Celtics and Mavs/Lakers. Make your picks and picks and picks.
posted by rcade to basketball at 09:49 AM - 9 comments
My picks:
Celtics by 7
Mavericks by 10 (slam dunk)
76ers by 18 (slam dunk)
Suns by 7
Grizzlies by 8
Lakers by 3
Bulls by 8
Suns by 15 (slam dunk)
Warriors by 9 (slam dunk)
Celtics by 10
Suns by 7
Cavaliers by 13 (slam dunk)
Clippers by 10 (slam dunk)
My gambit of intentionally not picking the Mavs worked. I should do that again this week but I won't.
posted by rcade at 10:09 AM on March 01, 2022
My picks:
Celtics by 10 (slam dunk)
Mavericks by 12 (slam dunk)
76ers by 12 (slam dunk)
Suns by 12 (slam dunk)
Celtics by 7
Clippers by 9
Bulls by 8
Suns by 14 (slam dunk)
Warriors by 8
Celtics by 8
Suns by 8
Cavaliers by 8
Clippers by 12 (slam dunk)
posted by NoMich at 10:38 AM on March 01, 2022
My picks:
Celtics by 10 (slam dunk)
Mavericks by 3
76ers by 6 (slam dunk)
Suns by 8 (slam dunk)
Celtics by 11 (slam dunk)
Clippers by 5
Bucks by 6 (slam dunk)
Knicks by 4
Lakers by 2
Celtics by 12 (slam dunk)
Bucks by 5
Cavaliers by 3
Knicks by 3
posted by jjzucal at 11:14 AM on March 01, 2022
My picks:
Celtics by 12 (slam dunk)
Lakers by 10 (slam dunk)
76ers by 14 (slam dunk)
Suns by 13 (slam dunk)
Celtics by 12 (slam dunk)
Lakers by 8
Bucks by 12 (slam dunk)
Suns by 10 (slam dunk)
Warriors by 7
Celtics by 9
Bucks by 11 (slam dunk)
Raptors by 14 (slam dunk)
Clippers by 7 (slam dunk)
posted by rumple at 12:52 PM on March 01, 2022
My picks:
Celtics by 12 (slam dunk)
Mavericks by 11 (slam dunk)
76ers by 9 (slam dunk)
Suns by 14 (slam dunk)
Celtics by 7
Clippers by 6
Bulls by 6
Suns by 8 (slam dunk)
Warriors by 17 (slam dunk)
Celtics by 12 (slam dunk)
Bucks by 6
Cavaliers by 8
Knicks by 7
So many great games this week. I'm really looking forward to Memphis v. Boston. Marcus Smart guarding Ja Morant is going to be entertaining as hell.
posted by Ufez Jones at 02:29 PM on March 01, 2022
My picks:
Celtics by 12 (slam dunk)
Lakers by 10 (slam dunk)
76ers by 14 (slam dunk)
Suns by 13 (slam dunk)
Celtics by 12 (slam dunk)
Lakers by 8
Bucks by 12 (slam dunk)
Suns by 10 (slam dunk)
Warriors by 7
Celtics by 9
Bucks by 11 (slam dunk)
Raptors by 14 (slam dunk)
Clippers by 7 (slam dunk)
posted by rumple at 05:34 PM on March 01, 2022
My picks:
Celtics by 4
Mavericks by 3 (slam dunk)
76ers by 6
Suns by 11 (slam dunk)
Celtics by 3
Clippers by 3 (slam dunk)
posted by scooby10672 at 05:54 PM on March 01, 2022
My picks:
76ers by 11 (slam dunk)
Suns by 7 (slam dunk)
Grizzlies by 4
Clippers by 8 (slam dunk)
Bucks by 4
Suns by 7
Warriors by 9 (slam dunk)
Nets by 8 (slam dunk)
Bucks by 6
Cavaliers by 7
Knicks by 4
posted by geekyguy at 11:42 PM on March 01, 2022
Current Standings
Link to make picks: https://sportsfilter.com/game/nba-pickem
posted by rcade at 10:09 AM on March 01, 2022