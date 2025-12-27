NBA Pickem Week 10: Merry Hoopmas: There are five NBA games on ABC and ESPN Christmas Day and two more on NBC next Monday. Everybody laid eggs in pickem standings last week, earning no points. Make your picks and happy holidays.
posted by rcade to basketball at 01:30 PM - 3 comments
My picks:
Knicks by 11 (slam dunk)
Thunder by 9 (slam dunk)
Mavericks by 7
Rockets by 4
Nuggets by 12 (slam dunk)
Spurs by 10 (slam dunk)
Mavericks by 13 (slam dunk)
posted by Howard_T at 10:27 PM on December 23, 2025
My picks:
Knicks by 8
Thunder by 3
Mavericks by 7
Lakers by 6
Timberwolves by 4
Spurs by 9
Mavericks by 9
posted by Ufez Jones at 09:10 AM on December 25, 2025
My picks:
Knicks by 10 (slam dunk)
Thunder by 10 (slam dunk)
Mavericks by 3
Lakers by 10
Nuggets by 10
Spurs by 10
Trail Blazers by 3
posted by rcade at 01:38 PM on December 23, 2025