NBA Pickem Week 5: Don't Call Me Angel Reese: There are four games to pick this week, starting tonight on ESPN with Houston going to Cleveland at 7 p.m. Eastern. Howard_T leads the pickem standings by one point over NoMich. Make your picks.
My picks:
Rockets by 7 (slam dunk)
Knicks by 10 (slam dunk)
posted by scooby10672 at 06:16 PM on November 19, 2025
My picks:
Rockets by 4
Knicks by 7
Cavaliers by 12 (slam dunk)
Rockets by 3
posted by Ufez Jones at 06:22 PM on November 19, 2025
My picks:
Knicks by 8
Cavaliers by 6
Rockets by 6
posted by NoMich at 08:04 PM on November 19, 2025
My picks:
Cavaliers by 16 (slam dunk)
Rockets by 11
Didn't get to my email until late last night, so I missed the reminder for the pick 'em. Probably a good thing because I might have been tempted to put a dunk on a loser. I'm in 1st place? It's a long season.
posted by Howard_T at 04:57 PM on November 20, 2025
My picks:
Rockets by 3
Knicks by 14 (slam dunk)
Cavaliers by 20 (slam dunk)
Nuggets by 3
Anyone want to trade for Anthony Davis? Priced to move!
posted by rcade at 01:53 PM on November 19, 2025