NBA Pickem Week 3: I Wish I Was a Baller: There are four games to pick from the tube this week, beginning tonight with Wolves/Knicks and Spurs/Lukas on ESPN. The pickem standings have Scooby in first after everybody but Howard_T laid an egg. Make your picks.
posted by rcade to basketball at 09:21 AM - 5 comments
My picks:
Knicks by 11
Spurs by 5
Spurs by 9
Nuggets by 12
No slams this week. I can't jump that high for several reasons.
posted by Howard_T at 11:25 AM on November 05, 2025
My picks:
Knicks by 8
Lakers by 8
Spurs by 6
Nuggets by 6
posted by NoMich at 03:29 PM on November 05, 2025
My picks:
Knicks by 9 (slam dunk)
Spurs by 6
Spurs by 5
Nuggets by 8
posted by Ufez Jones at 04:43 PM on November 05, 2025
My picks:
Lakers by 3 (slam dunk)
Rockets by 3 (slam dunk)
Nuggets by 6
posted by scooby10672 at 06:34 PM on November 05, 2025
My picks:
Knicks by 7
Lakers by 3
Spurs by 10 (slam dunk)
Warriors by 3
"Defense wins championships." - Nico Harrison
posted by rcade at 09:23 AM on November 05, 2025